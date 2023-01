Halve finales Nations League: Oranje ontvangt bronzen medaillewinnaar van WK, Spanje-Italië de andere affiche

De halve finales van de Nations League zijn bekend. Oranje, dat de groep won waarin ook België zat, kent dus zijn tegenstander.

Nederland is in juni tevens gastland voor de ontknoping van deze editie van de Nations League. Het ging samen met de drie andere halvefinalisten de trommel in voor de loting, die door de UEFA georganiseerd werd in het Zwitserse Nyon.

Nederlands recordinternational Wesley Sneijder was uitgenodigd om de loting mee uit te voeren. Spanje was het eerste land dat mocht afgeroepen worden en vervolgens Italië. Deze twee landen gaan het dus tegen mekaar opnemen. Nederland moet dus Kroatië bekampen met als inzet een plek in de finale.

Kroatië is het in de Nations League overblijvende land dat het best presteerde op het voorbije WK voetbal in Qatar. De Kroaten haalden daar de halve finales en gingen met de bronzen medaille naar huis na winst tegen Marokko in de troostfinale.