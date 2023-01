'Oefenwedstrijd Rode Duivels tegen grootmacht zo goed als rond'

De Rode Duivels zullen na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden een oefenwedstrijd spelen. Daar is zo goed als zeker een akkoord over bereikt.

Op 24 maart beginnen de Rode Duivels aan hun EK-kwalificatiecampagne. Dan spelen in Zweden. Enkele dagen later is al de volgende speeldag, maar die is vrij.

Daardoor zouden de Rode Duivels in die periode maar één interland spelen. De bond ging daarom op zoek naar een extra oefenwedstrijd.

Volgens Het Nieuwsblad zou alles zo goed als zeker geregeld zijn. Op 28 maart zal België tegen Duitsland oefenen. Ook zou de wedstrijd in Keulen doorgaan.