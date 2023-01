El Khannous zeer nipt verkozen tot Belofte van het Jaar: "Niet te veel gekeken naar grote namen tegenover mij op WK"

Het gaat hard voor Bilal El Khannous. Nu al smaakmaker bij Genk, Belofte van het Jaar en het WK is ook al een onvergetelijke ervaring.

Bilal El Khannous was zo vooraf een kandidaat voor de prijs voor Belofte van het Jaar en sleepte die ook in de wacht. Al was het in deze verkiezing wel erg spannend: Charles De Ketelaere kreeg voor zijn laatste jaar bij Club Brugge 354 punten en dat was er maar eentje minder dan El Khannous.

Laatstgenoemde heeft er weer een mooie avond bij om op terug te blikken. "Ik denk niet dat er veel voetballers op hun achttiende al kunnen zeggen dat ze in de halve finales stonden op het WK. Ik kwam dan in de troostfinale tegen Modrić, Kovačić: grote namen. Ik heb niet te veel gekeken naar wie er voor mij stond. Ik wilde gewoon mijn ding doen."

Pluim voor Vrancken

Denkt El Khannous nog veel aan dat WK nu het voorbij is? "Niet te vaak, eigenljik. De focus ligt op punten pakken met Genk." Daar is de youngster ook tot volle ontbolstering gekomen en daar geeft hij een pluim voor aan zijn coach Wouter Vrancken. "Hij geeft zijn spelers heel veel zelfvertrouwen."