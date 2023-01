📷 Steven Defour voor het eerst met nieuwe vriendin in het openbaar op Gouden Schoen-gala

Als voormalig laureaat en huidig KV Mechelen-trainer mocht Steven Defour op het Gouden Schoen-gala niet ontbreken. Defour vertoefde in de aanwezigheid van zijn vriendin.

Op zich niets bijzonder, ware het niet dat het voor het eerst was dat Steven Defour en zijn vriendin Isabelle Stams samen een openbaar evenement bijwoonden als koppel. Op Instagram waren wel al langer foto's te zien van hen als koppel. Bijvoorbeeld bij het vieren van het nieuwe jaar.

Een avondje uit met de vriendin op het gala van de Gouden Schoen zal voor Steven Defour een goede manier geweest zijn om enkele beslommeringen uit zijn hoofd te zetten. Defour kreeg net een effectieve schorsing van twee speeldagen voor zijn tirade aan het adres van scheidsrechter Arthur Denil na nochtans een overwinning van KV Mechelen tegen KV Kortrijk (3-2).

In 2008 was hij de man die op datzelfde gala het meest in de schijnwerpers stond: toen werd hij zelf winnaar van de Gouden Schoen. Vanaf nu kan de aandacht weer naar de sportieve realiteit van de dag. Zaterdag gaat Defour met KV Mechelen op bezoek bij Westerlo.