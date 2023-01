Brian Riemer kijkt uit naar terugkeer jeugdspeler: "Rond hem kan je een team bouwen"

Brian Riemer moet komend weekend zijn middenveld herschikken. De coach van Anderlecht mist Kristian Arnstad en waarschijnlijk ook nog steeds Lior Refaelov. Intussen wacht hij met ongeduld op de terugkeer van Marco Kana.

Waarom Kana? De 20-jarige middenvelder had dit seizoen nog niet veel geluk met blessures en kon in de competitie nog maar zes keer meedoen. "(werpt de handen in de lucht) Goh, Marco... Ik hoop dat hij er snel weer bij is, want we hebben zo'n speler nodig. Hij is zo getalenteerd en hij kan zowel op de zes als op de acht spelen. Het is zo'n speler waar je een team kan rond bouwen. Marco heeft een Anderlecht-hart. Hij is niet ver van zijn rentree, mogelijk volgende vrijdag in Oostende al."

Tegen Antwerp zal hij de geschorste Kristian Arnstad moeten missen. "Gelukkig is het middenveld het meest gestoffeerd van heel de ploeg. We zullen hem missen, want hij is een groot onderdeel van wat we aan het bouwen zijn. Maar ik focus op de spelers die beschikbaar zijn."

"Antwerp is een heel sterk team en ze kunnen ook zonder Vincent Janssen (geschorst) een goeie ploeg neerzetten. We hebben ons voorbereid op verschillende opstellingen en tactieken. Zij zitten in een goeie periode, maar wij komen er ook aan. Het is het laatste team uit de top vier dat we treffen. We hopen dat het deze keer er wel op zal zijn voor ons."