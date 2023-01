Ondanks verschillend momentum bij beide clubs is Mark van Bommel op zijn hoede: "Anderlecht is en blijft een topclub"

Mark van Bommel had het op zijn persbabbel over de spitspositie bij RAFC, maar ook wat bij Anderlecht gaande is kwam aan bod.

Paars-wit is dit weekend immers de tegenstander van Antwerp en verkeert nog altijd in een woelige situatie. "Anderlecht is en blijft een topclub en het is er niet makkelijk om te spelen. Ik weet dat dat niet zo is", verwijst Van Bommel naar zijn eigen geschiedenis als speler. In 2000 verloor de Nederlander met PSV in Brussel.

Anticiperen

Na de aanstelling van trainer Riemer is het voor Van Bommel weer aanpassen in zijn voorbereiding op het duel met RSCA. "Anderlecht speelt met andere accenten, dus daar moeten we op anticiperen." Antwerp is niet op voorhand gewonnen, zo verzekert Van Bommel. "Daarmee zou je Anderlecht tekort doen. Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen, maar het is en blijft een topclub."

Bovendien hebben de Brusselaars meer kwaliteit dan de rangschikking doet vermoeden, meent de Antwerp-coach. "Ze staan onder hun waarde in de ranking. Het is niet omdat ze in een mindere periode zitten dat ze sowieso gaan verliezen. Dit zijn de gevaarlijke wedstrijden."