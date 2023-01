Technisch directeur Bulgaarse voetbalbond zorgt voor grote ophef: "Geen spelers met andere huidskleur bij Bulgarije"

Een racistische uitspraak van Georgi Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse voetbalbond, heeft voor heel wat commotie gezorgd. Ivanov vindt dat spelers met een andere huidskleur niet bij de Bulgaarse nationale ploeg horen te spelen.

Ivanov was duidelijk in zijn statement: "Zolang ik directeur ben, zullen buitenlandse spelers, met buitenlandse paspoorten, met een andere huidskleur, niet spelen. Ik wil niet dat spelers uit andere landen de Bulgaarse spelers vervangen. Sommige landen doen dat misschien, maar ik zie dat als wanbeleid."

Iconen zoals Stiliyan Petrov en clubs als Legia Sofia veroordeelden de uitspraak al: "Levski Sofia accepteert racisme en discriminatie in geen enkele vorm", schreef de club in een statement.

Ivanov, ex-spits bij Bulgarije, verdedigde zichzelf door te stellen dat hij niet discrimineert op basis van ras of etniciteit. "Mijn principes zijn helder. Voetballers van Bulgaarse origine horen in de Bulgaarse ploeg te spelen, ongeacht of ze in het land zijn geboren. Ik sta achter mijn woorden dat ik Bulgarije met Bulgaarse spelers wil zien en ik denk dat de voetbalfans het daarmee eens zijn."

"Ik snap dat mijn uitspraken op allerlei manieren geïnterpreteerd kunnen worden, zeker als ze uit hun verband worden gehaald, maar het is belangrijk om onderscheid te maken tussen clubs en landenploegen. Bij een club kun je spelers uit de hele wereld halen, zoals ik ook heb gedaan als trainer bij verschillende clubs. Bij een land gaat het om een doel dat je niet kunt kopen of kunt veinzen."