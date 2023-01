Comeback Beveren op Sclessin onvoldoende om leiding in Challenger Pro League over te nemen van RWDM

Beveren heeft van zijn pluimen gelaten op bezoek bij Sclessin. De koploper in de Challenger Pro League blijft dus RWDM, ondanks een Beverse comeback in de slotfase tegen de Standard-jonkies.

Er was amper een minuut gespeeld op Sclessin of Buksa zette de thuisploeg al op voorsprong. Beveren stelde daar een afgeblokt schot van Barry en kopballen over van Bateau en Mbokani tegenover. Het was echter SL16 dat zich de betere ploeg toonde en meerdere kansen bij mekaar voetbalde.

Brrou dwong doelman Reus tot een voetveeg en Da Silva zag een poging uiteen spatten op de dwarsligger. Het was slechts uitstel van executie, want op het uur verdubbelde Dodeigne de score: 2-0 voor de beloften van Standard.

Beveren verzet de bakens nog

Als ploeg met titelambities kon Beveren het zich niet permitteren om dit zonder antwoord te laten. De bezoekers gingen inderdaad nog de bakens verzetten. Dat resulteerde in de aansluitingstreffer van Barry. Er restte nog een kleine tien minuten om voor de gelijkmaker te gaan. Die kwam er ook nog: Hrnčár maakte in de 91ste minuut 2-2. Genoeg om op de tweede plek te komen in de rangschikking, maar leider RWDM heeft nog een puntje meer.