Vincent Kompany blijft Burnley maar versterken en heeft alweer een nieuwe aanvaller beet

Burnley domineert tot dusver het seizoen in de Championship en is zich nog verder aan het versterken om zeker de promotie naar de Premier League te kunnen forceren. Na Lyle Foster, Ameen Al-Dakhil en Hjalmar Ekdal gaat ook Michael Obafemi bij de Claerts spelen. De 22-jarige Ierse aanvaller wordt gehuurd, met optie tot aankoop, van Swensea.

Dit seizoen heeft Michael Obafemi drie doelpunten laten optekenen en één assist in zijn 19 wedstrijden in de competitie. De international (4 selecties) komt het offensieve departement van Burnley versterken, met het oog op de eventuele promotie.

Vincent Kompany has further strengthened his side with the arrival of Michael Obafemi 💪



The striker joins the Clarets on a loan deal until the end of the season, with the option to make the move permanent in the summer from Swansea City 🖊️