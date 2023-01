'Bakayoko vervoegt de sterren van PSG voorlopig nog niet: PSV weigert eerste bod op jonge Belg'

De jonge Johan Bakayoko kan wel eens met de sterren van PSG een kleedkamer gaan delen. PSV wil hem echter niet kwijt en heeft een eerste bod geweigerd.

Het geraakte de voorbije dagen bekend dat de Franse topclub Paris Saint-Germain zijn zinnen gezet heeft op de 19-jarige Bakayoko. Volgens Het Nieuwsblad is vanuit Parijs nu ook formeel een eerste bod gebracht, maar werd dat door PSV van tafel geveegd.

Indruk gemaakt bij PSV

De Eindhovenaren willen hun grote talent nog niet kwijt. Bakayoko, die in zijn jeugdopleiding het shirt van Anderlecht en Club Brugge droeg, maakte indruk bij Jong PSV en versierde zo ook speelkansen bij de eerste ploeg. De Belgische belofteninternational zit al aan drie doelpunten in de hoofdmacht.

Het opzet van PSG zou zijn om hem elders te stallen en hem zo een volgende stap in zijn carrière te laten nemen. PSV wil hem echter graag houden tot de zomer. De bal ligt nu in het kamp van de Parijzenaars: gaan zij hun bod verhogen of niet?