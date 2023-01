'Nog twee namen blijven over om nieuwe bondscoach te worden: ook Nederlander kandidaat, Tedesco in pole position'

De jacht naar een bondscoach nadert zijn conclusie. Nog twee namen blijven over. Een Nederlandse bondscoach voor België behoort ook nog altijd tot de mogellijkheden.

U kon de voorbije dagen al lezen dat Domenico Tedesco voor de voetbalbond een reële optie is om aan te werven als nieuwe bondscoach. Verschillende media waaronder Het Nieuwsblad en De Standaard melden dat er nog twee kandidaten overblijven en dat één van hen Peter Bosz is.

Ontslagen

Bosz is een 59-jarige Nederlander die eerder al enkele gerenommeerde Europese clubs coachte. Na een passage bij Ajax met successen in Europa ging het voor hem richting Duitsland. Bosz was daar hoofdtrainer bij Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Bij beide clubs werd hij wel ontslagen. Hetzelfde lot was hem beschoren bij het Franse Lyon.

Bosz staat voor aanvallend voetbal, maar pakte in zijn trainerscarrière nog geen prijzen. Hij ligt dus in de weegschaal met 'laptop-coach' Tedesco om Roberto Martinez op te volgen bij de Rode Duivels. Tedesco zou in pole position liggen en reeds onderhandelen met de voetbalbond.