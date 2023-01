Soms kan een analyse simpel zijn na een nederlaag: "Speelden tegen beste ploeg van het land"

Komt het nog goed met Seraing? De Luikenaars lijken een vogel voor de kat en dat heeft leider Racing Genk zondagavond nog maar eens bewezen.

Seraing kwam, zag, en verloor... Met vier doelpunten in het mandje keerden Les Métallos terug naar Pairay. Het meest verontrustende is niet het verlies in Genk, maar wel de manier waarop de doelpunten vielen. Er was veel laksheid en een soort van berusting.

Trainer Jean-Sébastien Legros was na de wedstrijd net zo teleurgesteld als de handvol meegereisde supporters. "Onze openingsfase was niet goed", trapte de Seraing-coach een open deur in op de persconferentie. "We gaven met een stomme overtreding een penalty weg de eerste keer dat Genk in ons strafschopgebied kwam."

Simpele analyse: We speelden tegen de beste ploeg van het land

Want ook Legros had een verlies misschien wel ingecalculeerd op voorhand: "We speelden tegen de beste ploeg van het land, simpel. Een enorme uitdaging voor deze jonge groep", klinkt het.

"Gedurende de hele wedstrijd bleven onze spelers moedig, we speelden positief voetbal. We probeerden nog wel naar voren te trekken maar we strijden met ongelijke wapens in vergelijking met onze tegenstander. Hopelijk leren de jongens veel van dit soort wedstrijden", besluit Legros.

En dat leren zal snel moeten gebeuren want de tijd dringt elke week meer en meer voor Seraing dat op dit moment nog minstens 5 punten nodig heeft om zich te redden.