'Transfer naar PSV nog geen zekerheid: Thorgan Hazard kan ook naar de Premier League'

Als Thorgan Hazard zou vertrekken bij Borussia Dortmund, lijkt PSV of de Premier League zijn volgende bestemming te worden.

PSV Eindhoven werd reeds eerder met Hazard in verband gebracht. De Nederlandse topclub is echter niet de enige ploeg die interesse heeft in de Rode Duivel, zo blijkt. La Dernière Heure meldt dat Everton zich wil verzekeren van zijn diensten.

Degradatiestrijd of titelstrijd

Bij een transfer naar Everton zou Hazard dus opnieuw in een topcompetitie aan de slag kunnen gaan en de Premier League kunnen ontdekken. De Toffees staan wel op een voorlaatste plaats, met twee punten achterstand op de eerste veilige plek. Mogelijk moet Thorgan Hazard dus kiezen tussen de degradatiestrijd in Engeland of de titelstrijd in Nederland.

In ieder geval zal het verlangen naar speelminuten groot zijn bij de uit La Louvière afkomstige voetballer. Dit seizoen geraakte Hazard niet verder dan 14 matchen voor Dortmund en kon hij nooit echt impact op het spel van de Borussen uitoefenen.