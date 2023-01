AA Gent moet niet op zoek naar een nieuwe doelman: Roef blijft bij de Buffalo's

Davy Roef verlaat Gent deze wintermercato dan toch niet. De deal was veel te complex om op zo'n korte termijn af te werken.

Roef stond in de belangstelling van Reims, de club van trainer Will Still. Maar het is nooit helemaal concreet geworden. Gent wou een vervanger en Reims wou niet betalen wat de Buffalo's wilden. Daarnaast was het voor Roef zelf ook moeilijk om alles familiaal geregeld te krijgen.

Hij gaat de komende maanden opnieuw de concurrentie met Paul Nardi aan. De Fransman kreeg na de match tegen Cercle Brugge toch wel vrij zware kritiek van Hein Vanhaezebrouck.