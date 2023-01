Frank Vercauteren technisch directeur: "Misschien al bezig achter de schermen"

Na het vertrek van Roberto Martinez splitste de Belgische voetbalbond zijn opdracht uit in twee delen.

Roberto Martinez combineerde de job van bondscoach van de Rode Duivels met de taak als technisch directeur van de Belgische voetbalbond.

Nu zal die opdracht bij twee verschillende personen liggen. Frank Vercauteren lijkt de nieuwe technisch directeur te worden, een job waaraan hij misschien zelfs al bezig is.

Francky Dury liet in Extra Time weten dat Vercauteren een goede keuze is. “Hij weet waar het over gaat en zo simpel is het niet met alle geledingen. Roberto Martinez heeft dat pad al geëffend, ik hoop dat hij zijn weg daar in vindt”, klonk het.

Al zou hij eigenlijk mee moeten werken aan de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. “Misschien is hij achter de schermen al bezig?”, voegde Gert Verheyen er aan toe.