OFFICIEEL: Europees kampioen gaat van ene Engelse topploeg naar andere

Bij Chelsea zijn ze de details nog aan het finaliseren om een grote vis binnen te halen. Maar ondertussen heeft er al wel een andere grote vis de deur achter zich dichtgetrokken.

De grote vis die ze willen binnenhalen is WK-sensatie Enzo Fernandez. Die deal is nog niet rond, maar er moet al wel plaats gemaakt worden bij de middenvelders.

Jorginho trekt namelijk van Chelsea naar Arsenal. Een goede zaak voor Jorginho want hij trekt naar de leider in de Premier League. De Italiaanse middenvelder speelde in totaal meer dan 200 wedstrijden voor Chelsea sinds hij in 2018 van Napoli naar de Engelse hoofdstad trok.

Op Stamford Bridge won Jorginho een Europa League en een Champions League. Met Italië werd hij in 2021 nog Europees Kampioen wat hem de prijs van beste middenvelder opleverde.