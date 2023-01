OFFICIEEL: Tielemans grijpt net naast topclub: Manchester United verkiest andere middenvelder

Elke transferperiode flirt Youri Tielemans met een transfer. De vorige keren was het vaak Arsenal, maar de Rode Duivel stond nu dicht bij een andere Engelse topclub.

De 25-jarige middenvelder gaat de laatste maanden van zijn contract in en dus is het uitkijken wat de toekomst brengt. Manchester United zou bij Leicester City gepolst hebben om Youri Tielemans in te lijven maar Leicester City zou een te hoog prijskaartje op het hoofd van de Rode Duivel gekleefd hebben.

En dus keek United uit naar een andere optie. Die hebben ze gevonden in Duitsland want Marcel Sabitzer wordt door Bayern München voor een half jaar uitgeleend aan de Engelse grootmacht. Sabitzer speelt ondertussen al anderhalf jaar in München maar doet het daar vooral als invaller.

Manchester United zou ook bij Bayern gepolst hebben om Ryan Gravenberch over te nemen maar dat zagen ze in Beieren niet zitten.