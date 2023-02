Defour benadrukt nog eens het belang van de beker: "Andere ploeg dan voor de winterstop"

Donderdag spelen KV Mechelen en Zulte Waregem hun heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup.

De beker is voor KV Mechelen en Steven Defour van groot belang, zeker nadat het dit seizoen in de competitie veel minder draait dan eerst verwacht werd.

“Omdat we nu ook een minder seizoen draaien, is dat belang nog groter. We hebben een unieke kans om de finale te halen, maar Zulte Waregem zal wel hetzelfde zeggen. De kansen zijn fifty-fifty”, zei Defour over de bekerpartij.

“We moeten nu twee wedstrijden volle bak gaan, er zijn geen excuses. Zulte is de laatste weken erg gegroeid, met nieuwe spelers als Vormer en Brüls, maar ook met Vossen die terug is. Ze spelen agressief en met hoge druk, dit Zulte is niet de ploeg van voor de winterstop. Dat we opnieuw uit spelen, boezemt geen angst in. De omstandigheden zijn inderdaad niet hetzelfde, maar het verschil in spelkwaliteit mag echt niet zo groot zijn.”