Marc Degryse kijkt nu al verder: "Daarom moet je Vermaelen bij de Rode Duivels houden"

Domenico Tedesco wordt de nieuwe bondscoach en hij brengt meteen ook zijn eigen assistenten mee naar de Rode Duivels.

Dat zou wel eens het einde van Thomas Vermaelen bij de Rode Duivels kunnen betekenen, al hopen er velen dat het niet zover zal komen.

“Ik ben ook benieuwd of Thomas Vermaelen nog zijn plaats zal hebben als assistent. Het was toch de bedoeling dat deze talentvolle generatie kon doorgroeien als trainer”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Want Degryse kijkt al een stukje verder bij de Rode Duivels. “Dan zou ik Vermaelen zeker bij de Duivels houden. Wie weet kan hij vroeg of laat z'n kans krijgen om over te nemen.”