Nederland loopt niet warm voor Thorgan Hazard: "Slechte versie van broer Eden"

Thorgan Hazard maakte de overstap naar PSV Eindhoven.

Thorgan Hazard tekende bij PSV Eindhoven. In Nederland loopt men echter niet warm voor de komst van de Rode Duivel van Borussia Dortmund.

“Hij kan er zó weinig van. Hij is ook nooit doorgebroken bij de Belgische nationale ploeg en het is gewoon een slechte versie van zijn broer Eden. En die bakt er al helemaal niets van”, zegt Valentijn Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Driessen blikt terug naar de wedstrijden van vorig seizoen. “Ik heb Thorgan Hazard vorig jaar ook helemaal niet gezien tegen Ajax. Het zijn van die gasten die langzaam steeds verder afzakken naar een lager niveau. Hij gaat PSV er echt niet bovenop helpen.”