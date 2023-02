OH Leuven afgelopen boekjaar voor meer dan 15 miljoen euro in het rood

Voor het boekjaar 2021-2022, dat liep van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, werd een negatief geconsolideerd bedrijfsresultaat van 15,047 miljoen euro genoteerd bij OH Leuven, zo maakte de club bekend.

Sinds de overname door King Power in 2017 werd er aanhoudend en substantieel geïnvesteerd in de club. De intentie blijft nog steeds om stap voor stap, door middel van structurele investeringen een duurzame eersteklasse club uit te bouwen. Afgelopen seizoen werd verder geïnvesteerd in de sportieve en non-sportieve structuur en infrastructuur om klaar te zijn voor de sportieve uitdagingen.

Dit financieel jaar kende nog steeds de naweeën van de coronapandemie. Corona had nog steeds een substantiële impact op het resultaat. Er waren nog toeschouwersbeperkingen van kracht in het begin van het seizoen. “Onze supporters konden hun abonnementen verlengen met gebruik van de compensaties die gegeven werden tijdens het seizoen 2020-2021, een seizoen dat nagenoeg helemaal zonder supporters in de tribunes werd afgewerkt”, klinkt het.

Daarnaast was er ook nog een indirecte invloed op kosten en opbrengsten. De club zag eveneens nog altijd een belangrijk deel van de inkomsten van de TV-rechten verminderd met de nodige financiële impact. De RSZ hervorming was eveneens al merkelijk voelbaar dit seizoen. De inkomsten stegen, maar de kosten eveneens. De transferinkomsten werden aangewend om enkele investeringen versneld uit te voeren.

De financiële situatie is onder controle en wordt onderbouwd door de steun van de King Power Group. Op 31 december 2022 voerde eigenaar King Power International een nieuwe kapitaalsverhoging van 9,5 miljoen euro door. De club beschikt hierdoor over een positief eigen vermogen. Deze kapitaalsverhoging, die leningen en interesten omzet in kapitaal, is een duidelijk bewijs van het duurzame en langetermijn engagement van King Power International.

OH Leuven Voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha: “Het blijft onze ambitie om van OH Leuven één van de leidende clubs in België te maken die verantwoordelijk en duurzaam gerund wordt. Een club die de supporters vertegenwoordigt en die ten dienste staat van het maatschappelijk weefsel in onze regio. Langetermijn financiële duurzaamheid blijft een belangrijk element. Ik dank onze supporters voor hun steun, die het belang van onze club voor hen en onze regio alleen maar onderstrepen. Het is voor mij een grote eer om OH Leuven te mogen leiden en ik ben dankbaar voor het vertrouwen in onze langetermijnvisie.”

OH Leuven CEO Peter Willems: “Dit boekjaar voelden we toch nog de naweeën van de coronapandemie, maar toch zagen we al enkele lichtpuntjes. De supporters konden eindelijk terug naar het stadion en we zagen onze inkomsten verder stijgen. We bouwen stap voor stap, samen met King Power, verder aan een duurzame club in het Belgische voetbal.”