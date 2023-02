Ook transfers in lagere reeksen: Lokeren-Temse haalt voormalig Antwerp-spits Ruben Geeraerts in huis

Uiteraard draaide de transfercarrousel op volle toeren in het profvoetbal. Lokeren-Temse is een ploeg uit de lagere reeksen die ook nog een zaakje heeft gedaan.

De 21-jarige Ruben Geeraerts gaat op Daknam voetballen en dat is voor één club die momenteel in het profvoetbal actief is geen onbekende. De spits schopte het tijdens zijn passage bij Antwerp tot vaste waarde bij de belofen en maakte ook een winterstage bij de A-kern mee.

Tot een doorbraak kwam het echter niet, ook niet bij het in 1B spelende Deinze. Eerstenationaler FC Knokke haalde hem daar weg. Bij Knokke stak een hamstringblessure dan weer stokken in de wielen, waardoor speelkansen ook beperkt bleven.

✍️ 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐀𝐘 | Sporting haalt Ruben Geeraerts (21) in huis! De spits komt op huurbasis over van Knokke. ⚪️⚫️🟡

ℹ️ https://t.co/CSOjsyiGzC pic.twitter.com/vA5E4aF8BH — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) February 1, 2023

Geeraerts gaat het nu proberen in de Tweede Afdeling. Bij Lokeren-Temse geloven ze alvast nog volop in het enorme potentieel van de jonge aanvaller. Lokeren-Temse huurt hem van Knokke tot het einde van het seizoen.