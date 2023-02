Stadionplannen van Club Brugge krijgen nieuwe klap: omgevingsvergunning wordt vernietigd

Club Brugge wil graag dit jaar nog met de bouw van hun nieuwe stadion beginnen, maar dat wordt niet evident. De Raad voor Vergunningsbetwisting komt vandaag immers met een nieuwe klap: de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion wordt vernietigd, meldt HLN.

Dat stadion van Club Brugge heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Jan Breydel is volledig verouderd en zou zelfs afgekeurd kunnen worden voor Europees voetbal, weet de krant. Blauw-zwart wil op de huidige site een nieuwe voetbaltempel bouwen, maar de omwonenden startten een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En de uitspraak daarover is niet positief.

“De Vlaamse Regering oordeelt volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings”, klinkt het bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. “Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht.

“We analyseren de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting en gaan zo snel mogelijk iedereen rond de tafel brengen", reageert Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We blijven immers vastberaden een oplossing uit te werken voor Club Brugge. Aangezien een van de vernietigingsgronden van de Raad een strijdigheid is met een lokale verordening van het stadsbestuur van Brugge, zal ook de stad Brugge daarin volledig betrokken worden. Zij lijken op eerste zicht een doorslaggevende rol te hebben.”