🎥 Courtois vraagt om bescherming voor ploegmaat: "Blij dat ref vandaag de moed had om rood te trekken"

Real Madrid won gisteren van Valencia, maar had achteraf wel iets te zeggen over de speelstijl van de tegenstander. Onder andere Vinicius Jr. moest heel wat ondergaan.

Gabriel Paulista mocht na 20 minuten al gaan douchen nadat hij de winger van Real een doodschop verkocht. Hij leek zelfs geen intentie te hebben om de bal te spelen en kegelde zijn landgenoot tegen de grond.

Thibaut Courtois kwam er achteraf op terug. "We moeten Vinícius een beetje beschermen. Hij is heel expressief op het veld, en verdedigers mogen hem daarom niet, maar dat maakt voetbal net zo mooi. Hij wordt veel geschopt, en vandaag ben ik blij omdat een scheidsrechter de moed had om een rode kaart te trekken", citeerde El Mundo Deportivo Courtois.

Ook Voro, de trainer van Valencia, had niet de behoefte om zijn pupil te beschermen. "We hebben het allemaal gezien, hij heeft een verkeerde beslissing genomen daar. Dat heeft ons schade berokkend", aldus de interim-trainer van Valencia tegenover DAZN.