SK Beveren flirtte echt met de deadline voor spits: "Misschien moet ik de bond eens bellen of dit een record is"

SK Beveren zocht en vond op de laatste transferdag nog aanvallende versterking. Maar de transfer van Bruny Nsimba van Antwerp werd wel heel nipt doorgevoerd.

Dylan Mbayo van KV Kortrijk was het eerste doelwit, maar die bedankte en dus kwam CEO Antoine Gobin uit bij Nsimba. “Het was heel nipt”, lacht de Franse CEO van Beveren in GvA. “Om 23.59u en 39 seconden ­waren alle documenten in orde. Misschien moet ik eens naar de federatie bellen om te vragen of dit een record is."

"Het was ­alleszins een hectische avond. Met Nsimba hadden we vorige ­zomer al eens gesproken. Toen de deur dinsdagavond op een kier kwam te staan, hebben we onze voet ertussen gestoken.”