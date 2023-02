Gullit vermoedt kwaad opzet bij zijn ex-club na mislukken transfer Ziyech: "Dit is bewust pesten"

De transfer van Hakim Ziyech van Chelsea naar PSG ketste op het laatste moment af. De Parijzenaren en Ziyech waren daar woedend over. Terecht, vindt analist Ruud Gullit, die kwaad opzet vermoedt.

De papieren werden te laat binnen geleverd bij de FIFA. "Dit is geen foutje, dit is bewust pesten. Dit kan niet. Als je zoveel spelers haalt, kan ik me niet voorstellen dat het een foutje was", zei de ex-trainer van Chelsea bij Ziggo Sport. "Het is bullshit. Ik geloof daar helemaal niks van. Het kan treiteren zijn."

Tafelgenoot Jan Halst denkt niet dat Ziyech daar goed mee omging. "Ik ken hem een klein beetje. Het is een fantastische gozer, maar je moet niet met hem fucken. Want dan werd-ie echt giftig. Ik zou graag een camera op hem willen zien op het moment dat hij terugkomt bij Chelsea op het trainingscentrum. Wat zou hij zeggen, wat denk je?"