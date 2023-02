'Nadat hij transfer naar Bournemouth weigerde kan uitgespuwde Zaniolo toch nog vertrekken bij AS Roma'

Nicolò Zaniolo (23) botste de voorbije maanden enkele keren met bestuur van AS Roma en José Mourinho. De Italiaan wou in de voorbije transferperiode absoluut vertrekken, maar weigerde een transfer naar Premier League-club Bournemouth.

De supporters van Roma zijn het gedrag van de Italiaan beu en enkele hooligans gingen hem zelfs gaan bedreigen aan zijn huis waardoor hij de stad moest ontvluchten. Desondanks alles zette AS Roma Zaniolo vrijdag toch op de lijst voor de Europa League, waarin het speelt tegen Salzburg.

Zaniolo zou nu toch nog kunnen vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad. Galatasaray, de ploeg van Dries Mertens, zou €22 miljoen willen betalen voor Zaniolo, dat meldt Sky Sport. De onderhandelingen zouden nog lopen, de transfermarkt is nog open tot 8 februari in Turkije.

Negotiation is progressing, trying to reach an agreement soon. Parties are getting closer. #Galatasaray @SkySport