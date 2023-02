'Standard maakt werk van de toekomst en verlengt twee contracten'

Standard is druk bezig met de spelerskern op te schonen, maar er worden ook contractverlengingen geregeld.

Volgens La Dernière Heure zullen Cihan Canak en Noah Mawete de komende weken een contractverlenging tekenen op Sclessin.

Een contractverlenging voor Canak is heel goed nieuws voor de club, want zijn marktwaarde is de voorbije zes maand vertienvoudigd tot 4 miljoen euro.

Noah Mawete is dan weer een basisspeler bij SL16 FC die zowel als verdediger of als middenvelder ingezet kan worden. De club gelooft duidelijk in hem en wil dat bezegelen met een nieuw contract.