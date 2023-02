Will Still speelt met Reims gelijk: al 15 wedstrijden ongeslagen

Will Still blijft het bij Reims goed doen. Ook tegen Auxerre werd er niet verloren.

Voor zijn 15e wedstrijd als trainer van Reims ging Will Still op bezoek bij Auxerre. Die partij eindigde op 0-0. Thomas Foket en Thibault De Smet speelden 90 minuten bij Reims. Maxime Busi bleef op de bank.

Zo heeft Still met Reims nog altijd niet verloren. Daar zitten onder meer 2 gelijke spelen tegen PSG bij. Ook slikte Reims onder Still nog maar 7 doelpunten. Ook dat is een straf cijfer. Reims staat in het klassement 10e met 30 punten.

🏁 90’ | 0-0



C'est terminé entre l'AJA et le SDR. Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre : c'est chose faite cet après-midi. Les 🔴 et ⚪️ ramènent un point de ce déplacement 🤝

#AJASDR #GoSDR pic.twitter.com/j6ED0ARMED — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 5, 2023

Strasbourg (met Matz Sels in doel) pakte tegen Montpellier dan weer zijn 3e overwinning van het seizoen. Het won thuis met 2-0 en springt zo naar de 17e plaats. Ze komen een punt te kort voor een veilige 16e plaats.