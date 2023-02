Leeds United ontslaat na een jaar zijn trainer na de tegenvallende resultaten van de laatste weken

Leeds United heeft zijn trainer ontslagen. Hij was nog maar een jaar in dienst.

In februari 2022 nam Jesse Marsch bij Leeds United van Marcelo Bielsa over. Die laatste was na 3,5 seizoenen na de mindere resultaten zelf opgestapt. Marsch moest voor de rest van het seizoen nog tegen de degradatie vechten, maar op de laatste speeldag slaagde Marsch erin om Leeds in de Premier League te houden.

Dit seizoen was moeilijk voor Leeds en Marsch. Ze staan na 20 wedstrijden 17e met 18 punten en konden nog maar 4 keer winnen. De laatste overwinning dateerde al van voor het WK en na de WK-break pakte Leeds 3 op 18. Daarop ontsloeg de club Marsch.

Ook de assistenten van Marsch, Rene Maric, Cameron Toshack en Pierre Barrieu moesten de club verlaten. Zo moet Leeds bijna zijn volledige coaching staff vervangen.