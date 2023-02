Woensdag staat dé Franse klassieker op het programma en... opeens mogen er geen bezoekende fans binnen

Woensdag staat het treffen tussen Olympique Marseille en PSG op het menu in de Coupe de France. De hoofdstedelingen kunnen echter niet rekenen op de steun van hun fans.

L'Equipe laat weten dat de fans van PSG niet welkom zijn in het Stade Vélodrome. De autoriteiten hebben dat eerder vandaag beslist. En dat is best opvallend.

Als uitleg wordt de rivaliteit tussen beide teams aangestipt. Dat en natuurlijk het feit dat het in het verleden al meermaals fout is gegaan toen beide clubs tegenover elkaar stonden.