Bevestiging is er: Ghanese voetballer Christian Atsu levend van onder puin gehaald na zware aardbeving in Turkije

De naasten en geliefden van de Ghanees Christian Atsu slaken een zucht van opluchting. Hij is van onder het puin gehaald na de zware aardbeving in Turkije.

Atsu, een ex-speler van Chelsea, Newcastle en Vitesse, trok vorige zomer naar het Turkse Hatayspor. Onlangs was de man met zestig caps achter zijn naam nog de held bij het maken van het winnende doelpunt tegen Kasimpasa diep in blessuretijd.

Een dag later vond de zware aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië plaats en was Atsu één van de vermisten. De 31-jarige voetballer is uiteindelijk 26 uur lang vermist geweest. Een woordvoerder van zijn club heeft inmiddels bevestigt dat Atsu gewond maar levend van onder het puin is gehaald.

Naar het ziekenhuis

Dat is al een hele opluchting, al is het nu afwachten hoe zijn situatie verder evolueert. Atsu is uiteraard overgebracht naar het ziekenhuis. Voor Hatayspor blijven het zeker en vast nog bange dagen, want sportief directeur Taner Savut zou nog onder het puin liggen.