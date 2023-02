Youri Mulder niet te spreken over Hein Vanhaezebrouck; "Ik vind dat niet kunnen"

Na de nederlaag tegen KRC Genk zette Hein Vanhaezebrouck zijn eigen club stevig in zijn hemd.

De woorden van Hein Vanhaezebrouck over de jeugdwerking van KAA Gent waren vernietigend. “Je bent met z'n allen met iets bezig. Als de hoofdcoach zulke dingen zegt over de jeugdopleiding waar hij zelf boven staat... Ik vind dat niet kunnen”, is Youri Mulder duidelijk in Extra Time.

Ook Gert Verheyen vond het gewaagd om zoiets over je werkgever te zeggen, ook al zeg je ermee wel de waarheid. “Dit is je eigen nest bevuilen. Het is ongehoord voor de mensen die daar werken”, gaat Mulder verder.

“Misschien doen ze hun werk niet goed of staat hun beleid hem niet aan. Maar om dat in je frustratie na een wedstrijd zo naar buiten te gooien, dat vind ik niet kunnen.”