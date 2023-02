Opvallend: Vercauteren keert niét terug naar België en blijft in Rusland wonen en... daar heeft hij een goede uitleg voor

Frank Vercauteren is vanmiddag voorgesteld als technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Het duurde even vooraleer de handtekeningen werden gezet omdat de voormalige Rode Duivel in Rusland woont. Opvallend: daar komt voorlopig geen verandering in.

Frank Vercauteren woont met zijn gezin in de buurt van Moskou. Het hoeft geen uitleg dat het even duurde vooraleer de nodige papieren in orde waren om hem terug in België te krijgen. Het is dan ook des te opvallend dat hij en zijn gezin vooralsnog niet verhuizen.

Al spreekt het voor zich dat Vercauteren de komende maanden een pak meer in België zal zijn. "Mijn gezin keert niet terug naar België", bevestigt de Prins van het Astridpark. "Ze hebben een visum tot de zomer en ik kan terug tot november. Al is de weg naar daar voorlopig iets langer."

Het is goed mogelijk mijn gezin en ik elkaar tussen België en Rusland zullen ontmoeten

"Het is de bedoeling om ons te oriënteren en dan zien we wel", besluit Vercauteren. "Ik zal veel in België zijn en het is goed mogelijk dat we elkaar tussenin zullen ontmoeten. In Istanboel bijvoorbeeld. We vinden wel de nodige oplossingen."