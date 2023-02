Tandem Tedesco-Vercauteren, dat zou moeten werken: duo dat resultaat boven alles stelt en De Bruyne weer gelukkig kan maken

De Rode Duivels hebben weer een sportieve leiding. Dit keer geen twee functies gecombineerd door één persoon, maar een tandem: Frank Vercauteren en Domenico Tedesco. Twee mannen die op dezelfde lijn zitten qua denken en handelen.

Frank Vercauteren is als coach altijd een pragmatisch man geweest: mooi voetbal is leuk, maar niet als er geen resultaat aan gekoppeld wordt. Daarom clashte het bij Anderlecht soms ook met Vincent Kompany. Vercauteren haat balbezit om het balbezit, terwijl Kompany van de opbouw het stokpaardje maakte. De redenering van Vercauteren: hoe meer ballen in de box, hoe meer kansen je hebt om te scoren.

KDB krijgt beweging

Met Domenico Tedesco moet hij daarin een zielsverwant hebben gevonden. De Italiaans-Duitse nieuwe bondscoach zat eerder bij RB Leipzig. Als u de voetbalfilosofie van alle Red Bull-ploegen nog niet kent: hoge druk, verticaal voetbal en veel lopende mensen. Als u Kevin De Bruyne hoort kirren van plezier in uw achterhoofd, is dat normaal. Dat laatste is wat hij de voorbije jaren ontbrak bij de Rode Duivels. Het was allemaal te statisch en te veel gebaseerd op de individuele kwaliteiten. Het zorgde voor onvrede bij onze sterspeler.

Waarom is De Bruyne zo goed bij Manchester City? Omdat Guardiola zijn systeem ervan uitgaat dat niemand stilstaat als zijn draaischijf aan de bal is. Hoeveel keer heeft KDB bij de Duivels de laatste jaren een winger kunnen lanceren? Mogelijk omdat die er niet waren, want de pocketaanvallers stonden meer centraal dan ergens anders.

Herintrede van de wingers

U mag zich dus ook aan een gewijzigde selectie verwachten. Jongens als Mike Trésor, Doku,... zullen hun kansen krijgen. Snelle wingers met een actie. Spelers met een grote motor zullen ook een streepje voor krijgen. Al verwachten we ook niet dat Tedesco helemaal zal doorselecteren. Hij heeft nog steeds ervaring nodig. Vertonghen en Alderweireld moeten hun internationale carrière nog niet vaarwel zeggen.

Met Vercauteren heeft Tedesco alvast het perfecte klankbord. Vraag het aan elke speler die ooit onder hem getraind heeft: tactisch is hij een kraan. Tedesco - wel bijna 30 jaar jonger - kan er zijn ideeën aftoetsen en informatie inwinnen over de spelers die hij nog niet zo goed kent. Ja, dit moet kunnen werken...