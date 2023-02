Courtois is één van de drie kanshebbers om prestigieuze prijs te winnen

Thibaut Courtois, Emiliano Martinez en Yassine Bounou. Eén van de drie doelmannen zal de trofee 'Doelman van het Jaar' winnen. De trofee wordt uitgereikt door FIFA.

Onze landgenoot won de trofee in 2018 al eens na zijn prestaties op het WK in Rusland. Opvallend: vorig seizoen stond hij niet op de shortlist. Toevallig net na zijn kritiek op de uitpuilende speelkalender.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are...



🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou