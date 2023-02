Geen plaats meer voor Thierry Henry bij Rode Duivels, met Thomas Vermaelen moet nog gesproken worden

Onder Domenico Tedesco zal Thierry Henry geen deel meer uitmaken van de technische staf van de Rode Duivels. Hij maakte het WK in 2018, het EK in 2020 en het WK in 2022 mee.

Thierry Henry zal uit de coaching staff van de Rode Duivels verdwijnen. Dat werd tijdens de persconferentie met Franky Vercauteren en Domenico Tedesco gezegd. CEO Peter Bossaert had eerder met Henry gesproken want hij wou ook bondscoach worden: "Ik apprecieer enorm het werk dat hij gedaan heeft voor ons", aldus Bossaert. Tedesco brengt echter zijn eigen staff mee." Die assistenten van Tedesco zijn er nog niet officieel. "Ze zijn nog aan het onderhandelen met hun clubs", aldus Tedesco. Voor Thomas Vermaelen zou er wel nog plaats zijn, maar het is nog niet duidelijk in welke rol. "Thomas is een monument van de nationale ploeg. We willen hem er uiteraard graag bij houden, maar er moet nog met hem gesproken worden. Het is nog niet duidelijk welke rol hij zal krijgen", zei Bossaert nog.