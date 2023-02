UPDATE: Tegenstrijdige berichten over Christian Atsu (31): hij zou toch nog niet gered zijn

Dinsdag had de Ghanese voetbalbond nog gemeld dat Christian Atsu levend vanonder het pijn werd gehaald. Zijn club spreekt dat nu tegen.

Maandag beefde de aarde een paar keer in Turkije en Syrië. Er zijn al meer dan 11 000 doden geteld. Ook zijn er nog duizenden gewonden en vermisten. Ook Christian Atsu van Hatayspor lag onder het pijn.

Dinsdag meldde de Ghanese voetbalbond dat Atsu leven vanonder het puin zou gehaald zijn, maar zijn Turkse club spreekt dat bericht nu tegen. Volkan Demirel vertelde aan persagentschap Reuters hoe de situatie rond Atsu nu precies zit.

"Momenteel weten we gewoon niet waar hij zich exact bevindt", aldus Demirel over de ex-speler van Chelsea en Newcastle. "We denken dat hij niet is gevonden en niet is overgebracht voor medische verzorging."

De clubarts van Hatayspor vulde verder aan: "Toen we het nieuws ontvingen dat hij naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we speciaal gaan kijken, maar hij was er niet."