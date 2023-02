🎥 Manchester City voetbalt extrasportieve zorgen van zich af en nadert op leider Arsenal in aanloop naar topper

Het was vooral met extrasportieve zorgen dat Manchester City de afgelopen dagen in het nieuws kwam. De Premier League klaagt de club aan voor financiële overtredingen. Ondertussen blijft City wel in de race om de titel.

Het is immers aan het jagen op Arsenal, dat slechts gelijkgespeeld had tegen Brentford. Het bezoek van Aston Villa aan het Etihad bood Man City dus perspectief om in te lopen op de leider. Dat had Rodri goed begrepen: de Spanjaard kopte al na enkele minuten een hoekschop voorbij de bezoekende doelman. Iedereen in de eigen zestien en niemand die oog heeft voor Rodri... 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kX3WUqizci — Play Sports (@playsports) February 12, 2023 Bij Villa werkten ze ook nog eens aardig mee. Na geblunder achterin bood Haaland Gündoğan de 2-0 aan. Na een fout op Grealish zette Mahrez op slag van rust nog een strafschop om. De wedstrijd was dan al gespeeld. Watkins milderde wel nog: 3-1 was de eindstand. Dit cadeautje van Aston Villa pakt @IlkayGuendogan graag uit! 🎁 pic.twitter.com/uHBqkj4NX9 February 12, 2023 Et de 3⃣ pour Manchester City qui est en grande forme ce soir 🔥

Le troisième goals citizens est signé Riyad Mahrez sur pénalty suite à une faute sur son coéquipier Jack Grealish ⚽ pic.twitter.com/DxzyFfXKbt — VOOsport (@VOOsport) February 12, 2023 3⃣-1⃣ | GOAL de Watkins qui redonne espoir aux Villains ⚽

L'attaquant anglais profite d'une perte de balle de Manchester City pour filer au but et tromper Ederson 🎯

Pensez-vous qu'Aston Villa puisse revenir au score ? 🤔 pic.twitter.com/MkDCaBeKVl — VOOsport (@VOOsport) February 12, 2023 Kevin De Bruyne stond 90 minuten op het veld. Met deze drie punten erbij nadert Manchester City ook tot op drie eenheden van The Gunners. City heeft wel ook al een match meer gespeeld. Woensdagavond staat de topper Arsenal - Man City op het programma, mogelijk komt er dus een cruciaal moment in de Engelse titelstrijd aan.