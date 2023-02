Debast doet opvallende belofte voor wedstrijd tegen Ludogorets (eentje die de fans graag gaan horen)

Zeno Debast mocht de pers toespreken voor de Conference League-match tegen Ludogorets. De verdediger kijkt uit naar de Europese match en liet zich tijdens de vragenronde ook betrappen op een belofte die de fans graag zullen horen: "Ik wil eerst een titel pakken."

Debast is 19, maar lijkt intussen wel al een ancien bij Anderlecht. Hij speelt alles en wordt steeds beter. "Kijk, ik had nooit gedacht dat ik hier al zou staan op mijn 19de, maar eigenlijk sta ik nog nergens. Ik heb nog niets bereikt op het hoogste niveau. Ik wil winnen, ik wil een titel pakken. Ik wil de top bereiken."

Uiteraard kwam daar een opvolgvraag op. Of hij dan volgend seizoen nog bij Anderlecht zit? "(twijfelt even en lacht) Ja, ik hier nog volgend seizoen. Ik zeg het, ik wil een titel winnen en dat gaan we ook doen."

Het verschil met een paar maanden geleden? De sfeer zit veel beter

Een belofte die ze bij Anderlecht graag zullen horen, al is in voetbal natuurlijk nooit iets zeker. In ieder geval mogen ze er op rekenen dat Debast altijd voluit zal gaan. Zijn liefde voor de club heeft hij al dikwijls laten zien. Na een verlies zit hij in zak en as en laat hij de tranen de vrije loop.

"Goh, het was een heel moeilijke periode. Ik heb Anderlecht meegemaakt als kind toen ze alles wonnen. Ik ben van nature al heel emotioneel. Maar dat toont mijn liefde voor de club. Ik ga er wel alles aan doen om dat niet meer te moeten meemaken."

Anderlecht zit intussen in een betere periode en pakte 10 op 12 in de competitie. Wat maakte dan het verschil? "Ik denk dat we nu met een echte groep zitten en iets meer voor elkaar werken. We hebben altijd alles gegeven, maar de sfeer zit nu ook heel goed. Iedereen is gelijk op training. Dat maakt veel uit in een groep."