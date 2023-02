Jonge Belg Norman Bassette maakt zijn 1e profdoelpunt en schenkt Caen zo een belangrijke zege

Norman Bassette heeft zijn 1e goal op het profniveau gemaakt. Het was meteen ook een belangrijke, want zo won zijn ploeg Caen.

De 18-jarige Norman Bassette speelt bij Caen vooral mee met de beloften. Daar scoort de spits regelmatig.

Af en toe zit Bassette ook in de wedstrijdselectie van de A-kern. Zo zat hij nog eens op de bank tegen Grenoble. Enkele minuten voor tijd mocht hij nog invallen.

In de toegevoegde tijd kreeg Caen nog een corner. De bal kwam tot bij Bassette en die kopte hem in de rechterwinkelhaak binnen. Het was zijn 1e goal op profniveau.

Zo won Caen van Grenoble en stijgen ze naar plaats 6. Ze staan op een punt van Grenoble die in de Ligue 2 5e staan.