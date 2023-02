Milan beent stadsgenoot Inter voorlopig bij met Origi in de basis en Saelemakers en De Ketelaere als invallers

De Milan-Belgen Origi, Saelemaekers en De Ketelaere hebben er weer een zege bij. Ze benen Inter zo ook bij in het klassement. Voorlopig althans.

De Milanezen maakten in de Serie A de verplaatsing naar Monza. Daar kreeg Divock Origi van trainer Pioli een basisplaats. Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Aster Vranckx vatten post op de bank. Vranckx was de enige van de Belgen die niet in actie zou komen.

Het was echter geen Belg, maar een Braziliaan die de netten liet trillen. Di Gregorio had op het halfuur geen verhaal op de knal van Junior Messias. Een verdiende voorsprong voor Milan nadat Leão eerder ook al op de paal had geknald.

Gelijkmaker strandt op de paal

Thuisspeler Ciurria deed hetzelfde na de pauze. In de slotfase aarzelde De Ketelaere iets te lang aan de overzijde, na een aflegger van Saelemaekers. Zijn poging van dichtbij kon zo nog afgeblokt worden. Saelemaekers en De Ketelaere waren er even voorbij het uur ingekomen, Origi ging op dat moment naar de kant. Milan komt voorlopig op gelijke hoogte van Inter, dat vanavond nog Udinese ontvangt.