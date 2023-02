Will Still blijft ongeslagen met Reims, ook Nice kan hen niet kloppen

Will Still blijft het in Reims goed doen. Ook tegen Nice verloor hij niet.

Reims moest op de 24e speeldag op bezoek bij Nice. Net voor het uur kreeg de uitploeg een uitgelezen kans op de 0-1, maar Folarin Balogin, met 15 doelpunten topschutter bij Reims, trapte de strafschop niet binnen. Zo bleef het 0-0. Thibault De Smet en Thomas Foket speelden de hele wedstrijd voor Reims. Maxime Busi mog nog 20 minuten invallen van Will Still. Dankzij de 0-0 blijft Still bij Reims ongeslagen. Hij won al 6 keer en speelde 8 keer gelijk. Reims staat 10e in de Ligue 1.