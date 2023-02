🎥 Belgische goalgetters kleuren Nederlandse topper

In de Nederlandse eredivisie is de strijd om de titel nog razendspannend.

Zaterdag won Feyenoord de topper tegen AZ waardoor de Rotterdammers leider bleven in de Eredivisie. Zondag konden ze toekijken naar de topper tussen PSV en Utrecht. Bij winst kwam PSV tot op 4 punten van Feyenoord.

Na één helft voetballen stond het al 1-1. Beide doelpunten waren van Belgische makelij. Utrecht kwam op voorsprong dankzij Othman Boussaid (ex-Lierse) die een prachtig afstandsschot in doel krulde. Johan Bakayoko maakte gelijk voor PSV.

Belgisch talent dat scoort voor @fcutrecht? Dat hebben we al eerder gezien! 👀🇧🇪 pic.twitter.com/HLBsZWqciM February 19, 2023

In de tweeede helft was PSV de betere ploeg en kwamen ze op voorsprong via Luuk de Jong. Sander van de Streek trof echter meteen weer raak waardoor de wedstrijd op 2-2 eindigde.