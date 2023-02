Vierde match op drie dagen voor nieuwe bondscoach, vanavond nummer vijf? Tedesco wil alle potentiële Rode Duivels zien

Domenico Tedesco is niet op zijn lauweren aan het rusten. Dit weekend pikt hij heel wat wedstrijden mee in de Jupiler Pro League. Mogelijk sluit hij af op vijf...

Vrijdagavond was de nieuwe bondscoach aandachtig toeschouwer bij KV Mechelen-Genk, zaterdag was hij er voor Antwerp-Eupen en Union-Standard. Zondagmiddag werd hij dan weer gespot tijdens de Brugse derby. Vier wedstrijden in drie dagen en mogelijk worden er dat vijf. Aangezien hij toch al in West-Vlaanderen zit, zou hij ook KV Kortrijk-Anderlecht kunnen gaan bekijken. Daar spelen ook een paar potentiële Rode Duivels mee.

