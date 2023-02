Romelu Lukaku draagt eerste goal in half jaar in Serie A op aan overleden Christian Atsu: "Rust zacht, broer"

Heel gemengde gevoelens bij Romelu Lukaku.

De uitleenbeurt van Romelu Lukakua aan Inter was nog niet erg succesvol. Lukaku had veel last van blessures en scoorde nog maar één voor Inter in de Serie A, in de eerste match in augustus.

Tegen Udinese mocht Lukaku voor de tweede keer op rij startten en na 20 minuten mocht hij een penalty nemen. Eerst trapte hij nog op de Udinese-doelman, maar Lukaku mocht nog eens trappen nadat de doelman te vroeg van zijn lijn kwam. Dit keer schoot Lukaku wel hard binnen.

Vieren deed Lukaku echter niet. Hij wees wel nog naar de hemel en droeg zijn doelpunt op aan zijn ex-ploegmaat Christaan Atsu, die overleed na de aardbeving in Turkije en Syrië.

Op Instagram zette Lukaku nog een bericht om afscheid te nemen van Atsu. "Rust zacht, broer. Dit is heel moeilijk te verwerken. Geweldig dat ik rond jou mocht zijn. Je was altijd nederig en erg gelovig. Hoe je alles gaf op training, je liefde voor je familie en kinderen...