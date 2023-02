Tedesco is niét van plan om Gouden Generatie te negeren of voorbij te lopen: "Maar bepaalde leiders zullen moeten aanvaarden dat ze niet spelen"

Domenico Tedesco bereidt zich momenteel voor op zijn eerste interlandbreak met de Rode Duivels. Dé vraag die iedereen zich stelt: gaat de Duitser de verjonging die Roberto Martinez bleef uitstellen wél doorvoeren? Het antwoord is alleszins dubbel.

Domenico Tedesco liet bij zijn aanstelling al duidelijk blijken dat leeftijd géén selectiecriterium zal zijn. Ook over het spreekwoordelijke afscheid van de Gouden Generatie wil de bondscoach van de Rode Duivels het niet hebben.

“Aaaah, de Gouden Generatie. Ik ken die term”, lacht Domenico Tedesco in Het Laatste Nieuws. “In een Duitse podcast viel die term altijd als het over de Rode Duivels ging. Maar hier loopt zoveel talent rond. De mix is echt goed.”

Tedesco wil dus niet gezegd hebben dat die gouden tijd voorbij is. “Nee, het is niet over. Giorgio Chiellini was 36 toen hij het EK won met Italië. En Lionel Messi is op zijn vijfendertigste wereldkampioen geworden. Alles hangt ervan af hoe hongerig een speler nog is.”

“Ik ga er niet automatisch van uit dat een jonge gast meer honger heeft”, besluit de selectieheer. “Een belangrijk gegeven wordt wel dat bepaalde leiders zullen moeten aanvaarden dat ze niet spelen en op de bank moeten zitten. Het is aan hen om de jongere spelers te helpen.”