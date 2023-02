Monaco en vooral Philippe Clement overladen met lof door Franse legende na sterke prestaties

Monaco is na het WK nog altijd ongeslagen. Het team van Philippe Clement is opgerukt naar plek drie in het klassement in de Ligue 1. De ploeg en trainer krijgen dan ook veel lof.

23 op 27 en onlangs nog met 3-1 gewonnen van PSG. Het loopt bijzonder goed voor Monaco na het WK. Ook in de Europa League won Monaco vorige week op het veld van Leverkusen met 2-3, donderdag volgt de terugmatch. Monaco krijgt dan ook lof van de Franse ex-international Thierry Henry, ooit zelf nog coach bij Monaco van tussen oktober 2018 en januari 2019. "Grote pluim op de hoed van de trainer" "Voor mij is Monaco op dit moment de meest gestructureerde en meest evenwichtige ploeg in de Ligue 1", zei Henry op de Franse televisie na de 1-2 winst tegen Monaco en de vierde overwinning op rij. "De spelers weten duidelijk wat ze moeten doen, iedereen doet zijn job. Het maakt ook niet uit wie er speelt. Ze kennen allemaal hun rol. Dat is een grote pluim op de hoed van de trainer." 🗣️Thierry Henry : « C’est l’équipe la plus structurée, la plus équilibrée du championnat ! »



