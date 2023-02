Compleet uit de lucht gegrepen of concrete interesse? 'Absolute grootmacht wil profiteren van geflopte transfer en De Ketelaere voor een prikje binnenhalen'

Charles De Ketelaere heeft het momenteel moeilijk om door te breken bij AC Milan. Het is dan ook héél vreemd dat het jeugdproduct van Club Brugge aan Real Madrid wordt gelinkt.

Maar het is een gerucht dat we jullie niet willen onthouden. Volgens Defensa Central ziet Real Madrid een opportuniteit in Charles De Ketelaere. De Koninklijke informeerde vorige zomer al even, maar was nooit van plan om dertig miljoen euro op tafel te gooien.

Dat deed AC Milan wel, terwijl CDK allesbehalve potten kan breken in de Modestad. Daarvan wil Real Madrid profiteren om de Rode Duivel relatief goedkoop weg te halen. Een andere vraag: is zo’n transfer wel de juiste keuze voor de speler zelf?