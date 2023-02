Courtois reageert op blunder: "Spectaculair"

Thibaut Courtois maakte dinsdagavond een zeldzame blunder. Maar de doelman zit zo sterk in zijn hoofd dat hij er blijkbaar amper last van had voor de rest van de match.

Courtois wou een bal controleren en dan uitvoetballen, maar na zijn borstcontrole viel het leer tegen zijn knie, net voor hij wou trappen. Het zag er allemaal wat knullig uit en Mo Salah zei 'dankuwel' en scoorde. Op Twitter reageerde hij met een kwinkslag: "De beste teams weten hoe ze fouten moeten rechtzetten. Spectaculaire zege op Anfield", schreef hij na de 2-5. Zijn confrator aan de overkant, Allison, ging daarna ook in de fout bij de 2-2 van Vinicius, waarna Real doorstoomde naar een sterke overwinning. Los grandes equipos saben borrar los fallos 😅🙏🏻 Espectacular victoria en Anfield! #HalaMadrid pic.twitter.com/idJ1npVB7P — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) February 21, 2023